طلاب هونج كونج يضربون في يومهم الدراسي الأول

هونج كونج ـ د ب أ : بدأ الطلاب في هونج كونج أمس إضرابا في المدارس والجامعات على مستوى المدينة فيما كان ينبغي أن يكون اليوم الأول من العام الدراسي، حيث شارك الطلاب في أحدث احتجاج مناهض للحكومة.وشهدت خطوط المترو في المدينة تواجدًا مكثفًا للشرطة بعد اشتباكات عطلة نهاية الأسبوع بين المحتجين والشرطة في جميع أنحاء المدينة مما أدى إلى إغلاق العديد من خطوط السكك الحديدية.تم الإبلاغ عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إجراء الشرطة لعمليات تفتيش، وخاصة للطلاب، مع فشل خطط تعطيل خدمة المترو في المدينة.

وفي هذه الأثناء، تجمع العديد من التلاميذ خارج مدارسهم المتوسطة والثانوية وهم يرتدون الزي المدرسي وأقنعة الغاز كجزء من حركة الإضراب المخطط له في اليوم الذي كان من المفترض أن يكون أول يوم في الدراسة .

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