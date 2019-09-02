هدوء حذر يسود الجنوب اللبناني .. وإسرائيل تطلق منطادا للتجسس

في السياسة 3 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

بيروت ـ وكالات: ساد هدوء حذر الجنوب اللبناني أمس عقب استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية وتوجيه الجيش الإسرائيلي نحو مائة قذيفة باتجاه قرى مارون الراس وعيترون ويارون جنوب لبنان، مما أدى إلى اندلاع حرائق. يأتي ذلك فيما أطلقت إسرائيل منطادا للتجسس فوق الحدود مع لبنان.

ودعت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى ضبط النفس، حيث طالب الجنرال ستيفانو دل كول القائد العام لقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل)، كافة الأطراف اللبنانية والإسرائيلية، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن المسؤول الأممي أجرى اتصالات مع الأطراف المعنية في لبنان، وحثهم على ضبط النفس لمنع تصعيد وتيرة الوضع الأمني في الجنوب.

وفي محاولة لاحتواء التصعيد، طلب رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري أمس الاول من واشنطن وباريس التدخل. فيما أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أنه أعطى تعليماته بالاستعداد لكل سيناريو وبناء على التطورات ستقرر إسرائيل كيف سترد.وفي واشنطن، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. أما في باريس فقد دعت وزارة الخارجية الفرنسية، الأطراف كافة إلى ضبط النفس، والعمل من أجل حل سريع للتوترات.

الى ذلك، صرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الأمين العام أحمد أبو الغيط يتابع بقلق وانزعاج تطورات تبادل إطلاق النار في المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل.

وأكد أبو الغيط تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع الدولة اللبنانية في مواجهة أية اعتداءات تتعرض لها، وشدد على أن الانزلاق نحو المواجهات العسكرية قد يخرج بالوضع عن السيطرة، وحمل المجتمع الدولي مسؤولية ضبط ردود الأفعال الإسرائيلية التي قد تدفع بالأمور نحو مزيد من التصعيد لأغراض انتخابية داخلية.من جهةٍ أخرى، أوضح المصدر المسئول أن “الحفاظ على مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية أمام المجتمع الدولي يجب أن يُمثل أولوية متقدمة في هذا الظرف الدقيق، وانفراد جهة أو فصيل باتخاذ قرارات مصيرية متعلقة بالحرب هو أمرٌ لن يصب في صالح الدولة اللبنانية أو الشعب اللبناني في عمومه”. وشددّ المصدرُ المسؤول على أن “السياسة الإسرائيلية تستهدف ضرب التماسك اللبناني وبالتالي فإن على اللبنانيين مواجهة هذا المخطط المكشوف عبر التمسك بالمؤسسات ووحدة القرار السياسي والأمني في يد الدولة، ووضع مصلحة الخليج 365 اللبناني فوق أي اعتبار”.