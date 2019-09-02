الجارديان : احتمال الدعوة لانتخابات عامة في بريطانيا نهاية أكتوبر

في السياسة 3 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

أوروبا ترفض إلغاء بند شبكة الأمان

لندن ـ وكالات: قالت كبيرة المراسلين السياسيين في صحيفة الجارديان البريطانية إن هناك “شائعات قوية جدا” عن احتمال الدعوة هذا الأسبوع لانتخابات عامة في بريطانيا قبل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر. وأضافت جيسيكا إلجوت على تويتر “شائعات قوية جدا في وستمنستر اليوم عن احتمال الدعوة لإجراء انتخابات هذا الأسبوع، مع التزام شفوي بإجراء الاقتراع قبل 31 أكتوبر”.

وكان ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، رفض طلب الحكومة البريطانية إلغاء البند المتعلق بشبكة الأمان على الحدود بين شطري أيرلندا “باكستوب” المنصوص عليها في اتفاق انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي الموقع في نوفمبر الماضي. وقال بارنييه، في مقال نشرته صحيفة “صنداي تليجراف” البريطانية، إن شبكة “باكستوب”، التي تهدف إلى تفادي قيام حدود قوية بين أيرلندا الشمالية وهي جزء من المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، “هي أقصى درجات المرونة التي يستطيع الاتحاد الأوروبي تقديمها لبلد غير عضو في الاتحاد”. وأشار كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إلى عدم تفاؤله بشأن إمكانية تفادي خروج بريطانيا من التكتل بدون اتفاقية في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل، لكنه أكد “استعداد الاتحاد لمناقشة مقترحات الحكومة البريطانية التي تتوافق مع اتفاقية الانسحاب”.

ويعد بند “باكستوب” من أكثر البنود الخلافية في الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي في نوفمبر الماضي، حيث رفض البرلمان الاتفاقية بسبب هذا البند ثلاث مرات. ويرى رافضو “باكستوب” أنها ستبقي بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي لوقت غير معلوم، وهو ما سيحد من قدرتها على إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي. إلى ذلك، تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بضخ مليارات من الجنيهات الاسترلينية لدعم مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية والنقل. ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج ، طالب جونسون نوابا محافظين بمساندة خطته للخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست” محذرا إياهم من مواجهة خسارة انتمائهم الحزبي. وقال جونسون لصحيفة صنداي تايمز البريطانية إن “الخيار الجوهري هو الآتي: هل أنتم ماضون للوقوف إلى جانب (زعيم حزب العمال المعارض) جيريمي كوربين وأولئك الذين يريدون إلغاء الاستفتاء؟”. وقال مايكل جوف وزير الدولة المسؤل عن ترتيبات الخروج من دون اتفاق لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن هدف المعارضة هو مجرد إلغاء نتنيجة الاستفتاء، وأن الشعب البريطاني لا يريد أي تأخيرات أخرى. وأعرب عن أمله في ألا تتجه المملكة المتحدة إلى إجراء انتخابات عامة أخرى.