التربية: اعلان نتائج الدور الثاني للسادس اعدادي والثالث متوسط قبل نهاية الشهر

حددت وزارة التربية، الثلاثاء، موعد اعلان نتائج الدور الثاني للسادس اعدادي والثالث متوسط، فيما اشارت الى ان الدور الثالث من اختصاص امانة مجلس الوزراء.

وﻗﺎل ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻮزارة ﻧﻌﻤﺔ ﺣﺮﺑﻲ ﻟ“اﻟﺼﺒﺎح“ ان "المديرية اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻮزارة ﺑﺎﺷﺮت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺘﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط واﻟﺴﺎدس اﻻﻋﺪادي، اذ ﺗﺘﻢ هذه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ وﻟﺴﺎﻋﺎت ﻣﺘﺎﺧﺮة ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺼﺮا"، مشيرا الى "ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺠﻬﻮد ﻻﻧﻬﺎء اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻﺳﻴﻤﺎ ان ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط ﺳﻴﺆدون اﻟﻴﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﺧﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﻟﻬﻢ ﻟﺘﺘﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺤﺺ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ".

واضاف ان "المديرية ﺗﻌﻤﻞ ﻻﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ، اي ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ"، موضحا ان "ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ اي ﺧﺮق، اذ ﺳﺎرت ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻲ المراكز اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ المتوسطة واﻻﻋﺪادﻳﺔ".

وتابع ان "ﻣﻨﺢ دور ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، واﻧﻤﺎ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ لمجلس اﻟﻮزراء"، مؤكدا "ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺪى وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻻﺻﺪار ﻗﺮار تحسين المعدل للناجحين ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻻن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﺣﺼﺮا، وﻫﺬا اﻻﻣﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ المعدلات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورﻳﻦ اﻻول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎدس اﻻﻋﺪادي".

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واكد ان "المديرية ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻻﺟﺮاء اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ ﻏﻴﺮ المنتهية اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻟﻐﺎﻳﺔ 42 اﻳﻠﻮل، إذ ﺗﻤﺖ ﺗﻬﻴﺌﺔ المستلزمات اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.

ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ان وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻛﺎﻟﺔ ﻗﺼﻲ اﻟﺴﻬﻴﻞ اوﺿﺢ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﻔﻲ ان اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎدس اﻻﻋﺪادي ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻓﺮوﻋﻪ ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ دون اﻳﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ او ﺧﺮوﻗﺎت اﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺬﻛﺮ، إذ ﺗﻤﺖ المحافظة ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ اﻻﺳﺌﻠﺔ.

واﺷﺎر اﻟﺴﻬﻴﻞ اﻟﻰ ان ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺪور اﻻول ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻬﻮد اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻋﺪم غبن المتميزين ﻣﻨﻬﻢ وﻣﻨﺤﻬﻢ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻢ، حيث ﺳﻴﻜﻮن اﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺧﻼل ﻣﺪة اﺳﺒﻮﻋﲔ او اﻛﺜﺮ.