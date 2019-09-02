نقابة الأكاديميين ترفض دعوة التحاصص الطائفي في إدارة الجامعات

اعلنت نقابة الأكاديمين العراقيين، الاثنين، عن رفضها دعوة التحاصص الطائفي في إدارة الجامعات، فيما حذرت من أية محاولة لتمكين الأجندات من التحكم في إدارة المؤسسات الجامعية.

وقالت النقابة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تعبيرا عن رسالتها ومهمتها وتمثيلها الوسط الأكاديمي وعلى الرغم من تشخيصها غياب الآليات الشفافة وعدم توفرها أمام الجميع فإن نقابة الأكاديميين العراقيين تسجل تحفظها على التصريح المنسوب للنائب أسامة النجيفي ورفضها دعوته الى التحاصص الطائفي على مستوى المناصب الجامعية".

واضافت انه "في الوقت الذي تفتح فيه الجامعات بوابات عامها الدراسي الجديد، فإنا نعرب عن قلقنا من المؤشرات غير المطمئنة التي تفرزها المرحلة"، محذرة "من أية محاولة لتمكين الأجندات من التحكم في إدارة المؤسسات الجامعية بعيدا عن اشتراطات الحالة العلمية والأكاديمية".