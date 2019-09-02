البرهان يرفع الحظر عن الإذاعة البريطانية بالسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رفع الحظر المفروض على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" والسماح لها بمعاودة البث على موجات الـ"أف أم" بعد 9 سنوات من التوقف.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادرة مطلعة الإثنين، أن فريقاً من الإذاعة البريطانية ذائعة الصيت سيصل إلى الخرطوم خلال أيام لإكمال التباحث مع السلطات السودانية حول معاودة البث على أن تكون البداية بولاية الخرطوم ثم الانتقال لولايات أخرى كانت تغطيها الخدمة.

وأوقفت السلطات السودانية في عام 2010م بث الإذاعة البريطانية على موجات الـ F M بإنهاء ترخيصها دون تقديم أسباب واضحة، واكتفت وزارة الإعلام وقتها بالتأكيد على أن القرار لا يمت بصلة إلى مضمون البرامج التي تبث.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية تبث برامجها لأربع مدن سودانية هي الخرطوم، بورتسودان، ود مدني والأبيض.

وتحظى الإذاعة، بنسبة استماع عالية وموثوقية كبيرة وسط السودانيين حيث أشارت تقديرات سابقة إلى إن السودان يحصد أعلى نسبة استماع من بين الدول العربية قبل قرار الإيقاف.