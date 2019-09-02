"جنون" حزب الله وتمويلات الإخوان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 2 سبتمبر/ أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: الجيش الليبي: دعم تركيا وقطر للإخوان استهتار بالمجتمع الدولي، وتحركات دولية مكثفة لمكافحة الإرهاب بليبيا وحل الأزمة، والقصرين التونسية.. جبهة "مفتوحة" بين الجيش والإرهابيين، والتحالف العربي يثمن استجابة كل الأطراف لوقف إطلاق النار بعدن، وصحيفة ألمانية: أردوغان يعزل تركيا عن العالم بحصار الإنترنت، وإسرائيل: لبنان سيدفع ثمن "جنون" حزب الله، وانطلاق حملة انتخابات الرئاسة بتونس.. وتحذيرات من تمويلات الإخوان، جونسون يعتزم إجراء انتخابات حال رفض البرلمان لـ"بريكست".

وفي الاقتصاد تطالعون: الاقتصاد التركي.. مؤشرات جديدة على التدهور، وحرب التجارة.. الصين تخفض قيمة اليوان لأدنى مستوى منذ 11 عاما، وإنتاج النفط الروسي يصعد لأعلى مستوى ويتجاوز المستهدف، والذهب يربح من النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، ومصادرة 300 مليار إسترليني.. اليسار يدبر لأضخم غارة تأميم في بريطانيا.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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