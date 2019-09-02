جندي ألماني من أصول تركية يتعرض لاعتداء عنصري في برلين

رجلان يهاجمان جندياً ألمانياً من أصول تركية في العاصمة برلين وأحدهما يتفوه بعبارات عنصرية تجاهه. وقسم أمن الدولة في المكتب الاتحادي للتحقيقات يحقق في الواقعة.
أعلنت الشرطة الألمانية أن شخصين هاجما اليوم الاثنين (الثاني من سبتمبر/ أيلول 2019) جندياً بالجيش الألماني ينحدر من أصول تركية في العاصمة برلين.
وأوضحت الشرطة أنه بينما كان الجندي (25 عاماً) يسير وهو يرتدي زيه الرسمي صباح اليوم، لاحظ أن رجلين يلاحقانه. وأضافت الشرطة أن الرجلين اقتربا منه وضرباه وركلاه، وأن أحدهما سبه وصاح قائلاً: "فقط الألمان هم المسموح لهم بارتداء زي عسكري".
وأصيب الجندي بجروح في ساقه إثر الاعتداء عليه. ولم يستطع أفراد الشرطة العثور على المهاجمين.
ويحقق فرع أمن الدولة، المعني بالجرائم ذات الدوافع السياسية والتابع للمكتب الاتحادي للتحقيقات، في الواقعة.
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