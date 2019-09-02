الان تتابع حزب أردوغان يفصل أحمد داوود أوغلو و3 من النواب السابقين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:31 م, 2 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أعلن حزب العدالة والتنمية، فصل أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق و3 من النواب السابقين.

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