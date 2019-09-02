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صحيفة فرنسية: لبنان الخاسر الوحيد من تصعيد حزب الله وإسرائيل

الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

قالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إن التصعيد الأخير بين حزب الله وإسرائيل، الذي تبادل فيه الطرفان إطلاق النار على طول "الخط الأزرق"، ليس من مصلحة أحد، والخاسر الوحيد هو لبنان.

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وتابعت الصحيفة، "ليس من مصلحة أي طرف في المنطقة، أن تكون لبنان ساحة للقتال والتصعيد العسكري بين الميليشيا الممولة من إيران وإسرائيل".

وأضافت أن الخبراء يعتقدون أنه ليس هناك طرف لديه مصلحة في الحرب، متوقعين وقوع اشتباكات بين الطرفين، يكون الضحية فيها هو الشعب اللبناني.

وتساءلت الصحيفة الفرنسية "أين سيتوقف التصعيد العسكري على الحدود الإسرائيلية اللبنانية؟"، وذلك بعد تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومليشيا حزب الله على طول "الخط الأزرق" الذي رسمته الأمم المتحدة للفصل بين البلدين بعد انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان عام 2000.