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صحيفة فرنسية: لبنان الخاسر الوحيد من تصعيد حزب الله وإسرائيل
الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
قالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إن التصعيد الأخير بين حزب الله وإسرائيل، الذي تبادل فيه الطرفان إطلاق النار على طول "الخط الأزرق"، ليس من مصلحة أحد، والخاسر الوحيد هو لبنان.
وتابعت الصحيفة، "ليس من مصلحة أي طرف في المنطقة، أن تكون لبنان ساحة للقتال والتصعيد العسكري بين الميليشيا الممولة من إيران وإسرائيل".
وأضافت أن الخبراء يعتقدون أنه ليس هناك طرف لديه مصلحة في الحرب، متوقعين وقوع اشتباكات بين الطرفين، يكون الضحية فيها هو الشعب اللبناني.
وتساءلت الصحيفة الفرنسية "أين سيتوقف التصعيد العسكري على الحدود الإسرائيلية اللبنانية؟"، وذلك بعد تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومليشيا حزب الله على طول "الخط الأزرق" الذي رسمته الأمم المتحدة للفصل بين البلدين بعد انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان عام 2000.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.