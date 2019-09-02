رفول: الجدية اللبنانية ردعت اسرائيل ورعونة نتانياهو

أكد المستشار السياسي ل​رئيس الجمهورية​، ​بيار رفول​ ان كلام رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ خلال خطاب القسم عندما قال من حق الشعب الدفاع عن وطنه، لم يكن كلاما عاديا بل عن قناعة، مشيرا في حديث تلفزيوني الى أن رد ​المقاومة​ دليل على ان الجدية اللبنانية ردعت ​اسرائيل​ ورعونة رئيس ​الحكومة الاسرائيلية​ بن يامين نتانياهو.

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