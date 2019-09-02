دان ​مجلس الوزراء الكويتي​ "الهجوم الإسرائيلي بالطائرات المسيرة على ​لبنان​"، مؤكداً "وقوف الكویت إلى جانب لبنان في كافة الإجراءات التي تتخذھا للدفاع عن أراضیھا وحمایة سیادتھا والحفاظ على أمنھا واستقرارھا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء الكويتي دان الهجوم الإسرائيلي على لبنان: نقف إلى جانب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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