كشف رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ في تصريح له بعد انتهاء الاجتماع المالي والاقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون عن "إننا أيّدنا البيان النهائي لكنّنا لم نؤيّد الدراسة".

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كانت هذه تفاصيل خبر جعجع بعد الإجتماع الإقتصادي ببعبدا: أيدنا البيان لكننا لم نؤيد الدراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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