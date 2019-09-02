رد وزير المهجرين غسان عطالله على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بالقول "لولا وجود رئيس الجمهورية مشيال عون وهو جبل بعبدا لما رأينا كل الانجازات"، مشيراً إلى أن "رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل بطل في السياسة لانه شغل الناس كل يوم و في كل انجاز قام به".
وفي حديث تلفزيوني، لفت عطالله إلى "إننا في جمهورية الجنرال عون ونحن ببناء الدولة وجمهوية الموز كانت على أيام الميليشيات وقطع الطرقات".
كانت هذه تفاصيل خبر عطالله ردا على جعجع: باسيل بطل بالسياسة ونحن في جمهورية الجنرال عون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.