عطالله ردا على جعجع: باسيل بطل بالسياسة ونحن في جمهورية الجنرال عون

رد وزير المهجرين ​غسان عطالله​ على رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ بالقول "لولا وجود ​رئيس الجمهورية​ مشيال عون وهو جبل بعبدا لما رأينا كل الانجازات"، مشيراً إلى أن "رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بطل في ال​سياسة​ لانه شغل الناس كل يوم و في كل انجاز قام به".

وفي حديث تلفزيوني، لفت عطالله إلى "إننا في جمهورية الجنرال عون ونحن ببناء ​الدولة​ وجمهوية الموز كانت على أيام الميليشيات و​قطع الطرقات​".