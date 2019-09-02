أفادت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بان "طقسا صيفيا رطبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط"، متوقعةً أن يكون ​الطقس​ يوم الثلاثاء غائم جزئيّاً الى غائم مع انخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل، وضباب كثيف أحياناً على المرتفعات، أما الاربعاء، فغائم جزئيّاً الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل كما يتشكل ضباب على المرتفعات والخميس غائم جزئيّاً الى غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحراراة مع تشكل ضباب على المرتفعات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد الجوية: طقس صيفي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.