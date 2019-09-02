ابو زيد :كل التقدير للخطوة الرئاسية التي تعزز فرص الانقاذ الاقتصادي

أكد النائب السابق ​أمل ابو زيد​ في تصريح له حول انعقاد ​طاولة الحوار​ ​الاقتصاد​ي في ​بعبدا​ أنه "انطلاقاً من الرغبة في التأسيس لمرحلة جديدة تعيد الى مجتمعنا الثقة والامل بغد مضيء جاءت دعوة فخامة ​رئيس الجمهورية​ القيادات السياسية في البلد الى طاولة حوار اقتصادي لمواجهة الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة ، ووضع بين أيديهم ورقة اقتصادية تتضمن اقتراحات أولية عاجلة لمعالجة الازمة واصلاحات بنيوية وجذرية من شأنها أن تضع الاقتصاد على مسار النمو".

وأشار الى أنه " كل التقدير لهذه الخطوة الرئاسية التي تعزّز فرص الانقاذ وتحفّز الاستثمار وتصحّح وضع ​المالية العامة​ وتفتح آفاقاً جديدة من التعاون بعيداً من الخلافات السياسية التي طلب فخامته التعالي عنها من اجل مصلحة الوطن العليا".

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