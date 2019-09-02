علقت القناة 12 الإسرائيلية على العملية التي نفذها "حزب الله" يوم أمس، قائلة "حزب الله" أثبت بتوثيقه أنه قادر على اطلاق النار باتجاه طرق كانت تعتبر آمنة"، مشيرةً إلى أن "الجنود لم يخططوا بشكل صحيح مسار السير وقدروا أنهم غير مكشوفين للعدو خلف الحدود".
من جهتها، لفتت القناة13 الإسرائيلية إلى أن "الكورنيت أطبق على الآلية وكما يبدو الحظ هو من أنقذ الجنود من الموت".
فيما أفادتقناة كان الاسرائيلية بان "الجنود خالفوا التعليمات بسيرهم على الطريق المكشوف للبنان وسيتمّ التحقيق بالحادثة".
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: "حزب الله" أثبت بتوثيقه أنه قادر على اطلاق النار باتجاه طرق كانت تعتبر آمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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