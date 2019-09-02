رويترز: حزب "العدالة والتنمية" بصدد طرد أحمد داوود أوغلو

أفاد مسؤول تركي لوكالة "​رويترز​" بأن "حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في ​تركيا​ يريد طرد رئيس الوزراء السابق، ​أحمد داوود أوغلو​، و3 نواب في البرلمان من الحزب"، مشيراً إلى أن "اللجنة المركزية ل​حزب العدالة والتنمية​ طالبت خلال اجتماع لها، اليوم الاثنين، بطرد كل من داوود أوغلو والنواب أيهان سفر أوستون وسلجوق أوزداغ وعبد الله باشجي".

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