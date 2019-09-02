رئیس وزراء مالیزيا: الحرب التجارية الأميركية ضد الصين تنتهك القانون الدولي

دعا رئیس الوزراء المالیزي، مھاتیر محمد، الدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسیا إلى "التكاتف في مواجھة تحدیات تأثیر القوى الكبرى علیھا"، مشيراً إلى أنه "إذا دخلت إحدى دول آسیان في مفاوضات دولیة فلن تحمل الكثیر من الوزن والقوة، لذلك، من الأفضل أن نجري المفاوضات ككتلة إقلیمیة تمثل جمیع الدول الأعضاء العشر".
ووصف منطقة آسیان بأنھا "واحدة من المناطق القلیلة المسالمة والمستقرة في العالم بفعل العمل الجماعي"، مؤكدا "أھمیة استمرار الرابطة في تقویة وترسیخ ھذا التعاون بشكل أكبر بین الدول الأعضاء"، مشيراً إلى أنه "على الرغم من أن كثیرین قد یزعمون أن آسیان لم تعد نشطة كما كانت من قبل، إلا أنه لا یمكن إنكار حقیقة أن ھذه الكتلة الاقتصادیة المكونة من عشرة أعضاء تمكنت من الحفاظ على علاقاتھا البینیة مقارنة بالكتل الإقلیمیة الأخرى في العالم".
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