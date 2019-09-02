ظريف: نشدد على وجود طالبان في مستقبل أفغانستان

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، "وجود علاقات بين طهران وحركة "طالبان" في أفغانستان وإجراء مباحثات معها"، مشددا على "وجود الحركة في مستقبل أفغانستان"، مشيراً إلى أنه "إيران وروسيا من أهل هذه المنطقة، ويجب أن تكون طاولة المفاوضات الأفغانية في إحدى دول المنطقة".
واعتبر أن "أميركا ليست مؤهلة لتحديد مستقبل أفغانستان. وإن المفاوضات بين أميركا وطالبان مبنية على أساس مغلوط وهو عدم حضور بقية الأطراف الأفغانية".
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