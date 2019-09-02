ظريف: نشدد على وجود طالبان في مستقبل أفغانستان

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي، ​محمد جواد ظريف​، "وجود علاقات بين ​طهران​ وحركة "طالبان" في ​أفغانستان​ وإجراء مباحثات معها"، مشددا على "وجود الحركة في مستقبل أفغانستان"، مشيراً إلى أنه "إيران و​روسيا​ من أهل هذه المنطقة، ويجب أن تكون طاولة المفاوضات الأفغانية في إحدى دول المنطقة".

واعتبر أن "​أميركا​ ليست مؤهلة لتحديد مستقبل أفغانستان. وإن المفاوضات بين أميركا وطالبان مبنية على أساس مغلوط وهو عدم حضور بقية الأطراف الأفغانية".