مسؤول ايراني: الاجراءات القسرية الأحادية أهم عقبة أمام التعاون الدولي لمحاربة الفساد

أكد رئيس بعثة ايران في فيينا أن "الاجراءات القسرية الأحادية تشكل أهم عقبة امام التعان الدولي لمحاربة الفساد"، مشيراً إلى انه "من الضروري ان تتمكن عملية المراجعة من مساعدة الدول الاعضاء لتكتشف احتياجاتها الخاصة وتتمكن من منع الفساد ومحاربته عبر المساعدات الفنية والتعاون الدولي".
ولفت إلى ان "الاجراءات القسرية الأحادية تمثل أبرز التحديات في المحاربة الدولية للفساد، وقد تسببت بآثار سيئة في المجال الفني في هذه المحاربة، كما ان الحظر القسري الأحادي، وخلافا للمبادئ والاعراف الدولية المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة، تسبب بإيجاد عقبة بشأن الموارد للوقاية من الفساد ومحاربته، وتسبب بالخلل في تعامل الدول مع المؤسسات الدولية وخاصة التعاون تحت مختلف اقسام هذا الميثاق".
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