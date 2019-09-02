إلغاء مسيرة عيد العمال في نيوجيرسي بعد الاشتباه في وجود متفجرات

ألغت السلطات في ولاية نيوجيرسي الأميركية مسيرة يوم ​عيد العمال​ " 2 أيلول" بسبب الاشتباه في وجود ​متفجرات​ ، إلا أنه تبين أنها ليست كذلك.

وأوضحت ​الشرطة​ في الولاية أنها "تعرفت على الشخص الذي تسبب في هذه المشكلة والذي كانت لديه بمنزله مواد تشبه المتفجرات قرب مدينة ساوث بلينفيلد بالولاية".

واعتقلت السلطات هذا الشخص توماس كيسر ( 55 عاما) من نفس المدينة ، ووجهت إليه الاتهام بحيازة مواد تفجيرية بعد أن عثرت على 6 من تلك الأجهزة في منزله الواقع قرب المنطقة التي كان من المقرر أن تمضي فيها المسيرة بعد تحريات بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" ، وتبين أنها أجهزة تشبه الأجهزة التفجيرية، وذكر شقيق الشخص أنها مجرد ألعاب نارية.

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