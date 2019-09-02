ذاب الثلج وظهرت الجزر.. اكتشاف 5 جزر في المحيط المتجمد الشمالي بعد ذوبان جبل جليدي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

يذوب الثلج وتظهر الجزر.. مع الاعتذار للمثل الشعبي.

أعلن الجيش الروسي عن اكتشاف خمس جزر جديدة في المحيط المتجمد الشمالي. ويأتي هذا الاكتشاف بعد الكشف عن ذوبان نهر جليدي ضخم في بداية هذا الشهر في نفس المنطقة. الأمر الذي سهّل اكتشاف هذه الأراضي.

وتتراوح مساحة الجزر ما بين 9600 حتى تصل إلى 580000 متر مربع وهو ما يقارب مساحة 10 ملاعب كرة قدم.

وفي بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية أكدّت فيه أنه قد تم العثور على الجزر لأول مرة في عام 2016 من قبل المهندسة مارينا ميجونوفا أثناء رحلة استكشافية إلى أرخبيل فرانس جوزيف لاند في المحيط المتجمد الشمالي. وتعتبر هذه المنطقة نائية إلا أن الجيش الروسي يمتلك قاعدة عسكرية هناك.

ويقوم عدد من الباحثين العاملين في القوات البحرية الروسية منذ عدة سنوات على متابعة كافة ورصد التطورات والتغيرات البيئية التي تشهدها هذه المنطقة. والأمر الذي أشار إليه البيان الصادر عن وزارة الدفاع حيث أكدّ أن دراسات استقصائية طبوغرافية قد تمت من قبل الفريق البحثي على الجزر الجديدة كما تم تصويرها ووصفها بدقة.

اكتشاف هذه الجزر ليس بالأمر الغريب في ظل ارتفاع درجة حرارة الأرض

وتعليقًا على هذا الاكتشاف، قال عالم المحيطات توم ريبث، من جامعة بانجور في المملكة المتحدة، في مقابلة له مع مجلة نيوزويك: "إن اكتشاف الجزر حيث تتراجع جبال نانسين الجليدية ليس مفاجئاً لأن النهر الجليدي ببساطة ينقل الثلج المضغوط والجليد من المناطق المرتفعة إلى البحر، ومع ارتفاع درجات الحرارة، تقلصت الأنهار الجليدية وتكشّفت الأراضي من تحتها."

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ويتوقع العلماء أن المزيد من الأنهار الجليدية سوف تذوب مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب. وفي يناير، أعلن الباحثون تراجع الأنهار الجليدية في القطب الشمالي الكندي الأمر الذي كشف عن أرض لم تر الشمس منذ 40 ألف عام.

وقال سايمون بندلتون المعد الرئيس وباحث الدكتوراه في معهد القطب الشمالي و جبال الألب في بيان له نشر في نيتشر كوميونيكيشن: "إن حرارة القطب الشمالي ترتفع في الوقت الحالي بمعدل يتراوح بين مرتين إلى ثلاث مرات أسرع من بقية أنحاء العالم ومن الطبيعي أن تتفاعل الأنهار الجليدية وأغطية الجليد مع هذا التغيير بنفس السرعة."

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