صور- غلق 4 منشآت غذائية وإعدام منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

شنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بالزقازيق، اليوم الاثنين، حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية والمطاعم بالزقازيق.

أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر جُنح صحية، وسحب 9 عينات من الأغذية وإرسالها للمعامل التابعة لوزارة الصحة، وذلك لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما جرى مخاطبة الجهات المختصة لغلق 4 منافذ تحضير طعام بـ4 مطاعم، وذلك لوجود خطر داهم بها على الصحة العامة، وإدارتها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المسئولة عن ذلك.

وجرى إعدام 740 كيلو جرامًا من الأغذية والمواد الغذائية؛ لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية، فضلًا عن عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.