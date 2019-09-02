"الإنتاج الحربي": تدشين المرحلة الأولى من مشروعي المستشفى الجامعي وطب دمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة الديب:

قال اللواء محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى إنه تم تدشين المرحلة الأولى من أعمال مشروعي المستشفى الجامعي وكلية الطب بجامعة دمنهور وتسليم الموقع للبدء في أعمال التنفيذ ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال الإنشاء خلال 3 سنوات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد الإثنين بمقر جامعة دمنهور، بحضور هشام آمنه محافظ البحيرة والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وأعضاء مجلس النواب ومجلس إدارة الجامعة.

وأضاف "العصار" أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية ستقوم بإعداد التصميمات الهندسية ، والتنفيذ وتوريد المواد الخام والنقل والمعدات والآلات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أنه منذ توقيع البروتوكول بدأ العمل الفعلي في التنفيذ، حيث تم الانتهاء من عمل الرسومات الهندسية، كما تم تدبير ميزانية لرفع التيار العالي أعلى المبنى الذي كان يمثل عائقاً في التنفيذ.

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وأشار "العصار" إلى أهمية تنفيذ هذا المشروع القومي الذي سوف يخدم المحافظة والمحافظات المجاورة ..وقال إن المستشفى ستقوم بخدمة ثلاثة طرق (الدولي، والزراعي السريع، والسكة الحديد )، وستقدم خدمات صحية وتعليمية لأبناء المحافظة ، مؤكدا أنه سيتم تذليل كافة العقبات والعراقيل التي تواجه تنفيذ المشروع.

وأضاف وزير الإنتاج الحربي أن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية في مجالات (التربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة والأوقاف)، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإنجازات.

من جانبه ، أشار محافظ البحيرة هشام آمنه إلى أن المشروع سيتم وفقا لأحدث الأساليب التكنولوجية في مجال الطب وبأعلى المعايير الدولية، وقال إنه بالنسبة لتنفيذ المستشفى الجامعي سيتم إنشائها وفقاً للمعايير الدولية على مساحة 4500م² بعدد 500 سرير ( 250 سريرا استثماريا و250 سريرا لذوي الاحتياجات المحدودة)، بتكلفة إجمالية تتجاوز مليار و250 مليون جنيه، مضيفا أن المبنى يتكون من دور أرضى وعدد 9 أدوار علوية، شاملة كافة الخدمات الطبية اللازمة لخدمة كلية الطب وتلبية الاحتياجات العلاجية لأبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة.

وأعرب آمنة عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الداعم الأول وراعي النهضة والتنمية على أرض محافظة البحيرة ، وتبنيه للعديد من المشروعات القومية التي تشهدها المحافظة في شتى المجالات سواء في تطوير مدينة رشيد، وإنشاء مدينة رشيد الجديدة وميناء الصيد وبشائر الخير 4 والعديد من المشروعات المتنوعة.

وبدوره أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور أن إقامة كلية الطب والمستشفى الجامعي بجامعة دمنهور يعد مشروعاً قومياً سيحقق طفرة طبية هائلة وغير مسبوقة لأهالي محافظة البحيرة، ويتيح فرصة علمية هامة للطلاب بالجامعة من خلال تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعامل، بالإضافة إلى زيادة مهارات الأطباء حديثي التخرج بالمستشفى الجامعي من خلال التجهيزات المقدمة لهم وفقاً لأحدث معايير الجودة.