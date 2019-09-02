سلطات هونج كونج تحذر من إبداء المتظاهرين لـ"علامات الإرهاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج - (د ب أ)

ناشدت سلطات هونج كونج المواطنين التزام الهدوء في المركز المالي الأسيوي بينما حذروا من أن المتظاهرين المتطرفين أظهروا "علامات على الإرهاب" خلال نهاية الأسبوع في بعض من أعنف المواجهات منذ اندلاع الاضطرابات قبل ثلاثة أشهر.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن رئيس الوزراء ماثيو شيونج، المسؤول الثاني في المدينة قوله إن الشرطة ستعتقل الأشخاص الذين شاركوا في أنشطة غير قانونية بعدما عرقل المحتجون حركة المرور إلى المطار وألقوا قنابل حارقة على رجال الشرطة وأشعلوا النار في حاجز طريق ضخم في وسط المدينة. وعلى الجانب الآخر، اتهم المتظاهرون الشرطة بضرب المدنيين بشكل عشوائي في محطة لمترو الانفاق مساء السبت.

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وقال شيونج للصحفيين اليوم الاثنين بجانب مسؤولين آخرين من إدارة الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام "وقف العنف هو الأولوية القصوى.. يجب استعادة القانون والنظام في أسرع وقت ممكن، بدون أي تأخير.. لا هراء.."

وقال زميله وزير الأمن جون لي إن مستوى العنف يزداد سوءا مؤكدا أن "المتظاهرين المتطرفين تجاهلوا القانون واستمر سلوكهم غير القانوني والعنف في الانتشار والتصعيد، حيث أظهروا علامات على الإرهاب".

وقد تجنبت سلطات المدينة حتى الآن وصف الاحتجاجات بكلمة "إرهاب"، وهو وصف استخدمه مسؤولو البر الرئيسي للصين.