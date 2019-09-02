ضبط عاطلين تخصصا في سرقة "بطاريات السيارات" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، اليوم الاثنين، من ضبط عاطلين؛ على خلفية اتهامهما بتكوين عصابة تخصصت في سرقة بطاريات السيارات بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.
كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتعدد بلاغات من المواطنين بشأن سرقة البطاريات الخاصة بسياراتهم، وذلك حال قيامهم بترك السيارة أسفل منازلهم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.
وتبين من تحريات رجال مباحث ثانٍ الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف، أن وراء ارتكاب الوقائع "أحمد.م - 26 سنة - وشهرته أحمد هليكوبتر" مُقيم بقرية "حسن صالح"، له سجل تخصص إجرامي برقم 2646/ 8، الفئة "أ"، و"أحمد.ط - 30 سنة -وشهرته موزة - مُقيم بقرية منشأة أبو عامر"، له سجل تخصص إجرامي برقم 2345/ 12، الفئة "ب".
وتبين أن المتهمين كونا عصابة تخصصت في سرقة البطاريات من السيارات حال تواجدها أسفل منازل أصحابها، حيث تبين ارتكابهما 10 وقائع سرقات، وجرى ضبطهما وفي حيازتهما عدة بطاريات مسروقة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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