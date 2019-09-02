"معتدل شمالًا".. تعرف على تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة الديب:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات والمدن:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

شبين الكوم 25 33

طنطا 24 34

دمنهور 24 32

الإسكندرية 24 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 30

السلوم 23 32

سيوة 24 35

بورسعيد 26 31

دمياط 25 30

الزقازيق 25 34

الاسماعيلية 22 34

السويس 23 34

العريش 23 31

رفح 23 30

رأس سدر 24 34

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نخل 22 33

نويبع 29 35

طابا 25 34

كاترين 18 35

الطور 27 35

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 36

الفيوم 25 36

بنى سويف 25 36

المنيا 24 36

أسيوط 24 37

سوهاج 25 38

قنا 26 39

الأقصر 27 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 24 41

الوادى الجديد 24 39

شلاتين 29 37

ابو رماد 30 36

حلايب 30 35

رأس حدربة 30 35