متهم بهتك عرض معاق ذهنيًا.. 5 أسباب أنقذته من حبل المشنقة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أسدلت محكمة جنايات كفر الشيخ الستار، اليوم الاثنين، على واقعة شغلت الرأي العام في محافظة كفر الشيخ، خلال الفترة الماضية، بعدما قضت الدائرة الأولى للمحكمة، ببراءة عامل من التهمة المنسوبة إليه بهتكه عرض الطفل "ا.م"، 6 سنوات بدائرة مدينة دسوق.

وأكد مصدر قانوني، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المتهم أفلت من حبل المشنقة، حال توقيع عقوبة الإعدام عليه لاقتران الواقعة باغتصاب جنسي، بحسب أحكام القانون المعدلة العام الماضي في هذا الشأن.

وأكد المصدر أن الحكم صدر برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين شريف قورة، رئيس المحكمة، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 5656 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة دسوق، والمقيدة برقم 1307 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ.

وقال المصدر إن المحكمة في أسباب حكمها ببراءة المتهم، استندت إلى 5 أسباب في الحكم ببراءة المتهم وهي:

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- أقوال والد المجني عليه، أحاط به الشك بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حقه، وآية ذلك أن والد المجني عليه أبلغ – وشهد في التحقيقات – أن نجله أخبره بأن المتهم أولج قضيبه في دبره.

- قطع التقرير الطبي الشرعي بعدم وجود علامات بالمجني عليه تشير إلى سبق إتيانه من دبر، كما أن الثابت من محضر الاستدلالات أن المجني عليه لم يستطع أن يروي شيئًا عما وقع له على فرض حصوله.

- لا يقدح في ذلك ما جاء بتحريات الشرطة وما شهد به مجريها من أنها توصلت إلى صحة الواقعة، ذلك أن التحريات لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبها يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب ولا تقوم كدليل بذاتها ما لم تؤيد بدليل آخر أو قرينة من الأوراق.

- لما كان ذلك وكان المجني عليه لم يستطع، نظرا لتأخره العقلي، رواية ملابسات الواقعة وكان التقرير الطبي الشرعي قد نفى تعرض المجني عليه لإيلاج في دبره فإن المحكمة تطرح التحريات ولا تعول عليها.

- المحكمة لا يكفيها لقيام الاتهام في حق المتهم مجرد شهادة والد المجني عليه الظنية المنسوبة لابنه الذي لم يستطع الكلام ليروي الواقعة، الأمر الذي يتعين معه عملا بالمادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه.