الممثل الكوميدي كيفن هارت يتعرّض لإصاباتٍ خطيرة في الظهر

وكالات- تعرض الممثل الكوميدي الأمريكي كيفن هارت لإصابات خطيرة في الظهر" ناتجة عن تعرضه لحادث سيارة في كاليفورنيا أمس الأحد.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا أن الحادث وقع بعد أن فقد سائق هارت السيطرة على السيارة بليموث باراكودا موديل 1970 ما تسبب في إنزلاقها من أعلى منحدر في وقت مبكر من صباح الأحد.

وتم نقل كيفن هارت، بطل فيلم "نايت سكول" والسائق إلى المستشفى حيث يعالجون من أصابات خطيرة في الظهر.

وذكرت تقارير أن هناك راكبًا آخر أصيب بجروح طفيفة، فيما أكدت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا إن السائق لم يكن تحت تأثير الكحول.

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يذكر أن كيفن هارت، كان قد فاجأ معجبيه عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، بأنه سيقدم حفل الأوسكار الأخير الذي أقيم في فيفغري 2019، وكتب هارت: "يسعدني جدا القول إنه جاء أخيرا اليوم الذي أقدم فيه حفل الأوسكار".

وشارك كيفن هارت في بطولة العديد من الأفلام الناجحة، ومنها "Central Intelligence" من إنتاج 2016، و"Jumanji" (2017).

وتعد جائزة الأوسكار التي تقدمها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أرفع الجوائز السينمائية. ويذكر أن العديد من المشاهير قدموا فقرات حفل الأوسكار خلال السنوات الماضية، من أشهرهم إلين ديجينيريس وجيمي كيمل والممثل الكوميدي كريس روك.