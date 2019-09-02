إغلاق مطار معيتيقة في طرابلس بعد إستهدافه مجدّدًا بقذائف مدفعيّة

تم إغلاق مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس، وهو المطار الوحيد العامل بالمدينة، يوم الأحد بعد استهدافه بقذائف مدفعية خلال ليل السبت.

وتضاربت الأنباء بشأن عدد الإصابات التي وقعت في المطار بسبب القصف. وقال مسؤول إعلامي في حكومة الوفاق الوطني في طرابلس إن أربعة أشخاص أصيبوا ثلاثة منهم عائدون من الحج.

وقال طبيب لرويترز إن مستشفى معيتيقة القريبة استقبلت فتاة مصابة أيضا.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة ركاب تشغلها الخطوط الجوية الليبية وقد لحقت بها أضرار. وقال شاهد من رويترز إن بعض السيارات المتوقفة في المطار تضررت أيضا.

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ولم يتضح بعد مصدر الهجوم الذي استهدف المطار. وتعرض مطار معيتيقة، الذي يقع إلى الشرق مباشرة من وسط طرابلس، بشكل متكرر لهجمات في الأشهر الماضية مما أجبر السلطات على وقف الرحلات الجوية لعدة ساعات.

كما تم استهداف المطار خلال معارك مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي بدأت هجوما في أفريل بهدف انتزاع السيطرة على العاصمة وتخوض معارك مع القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وقال الجيش الوطني الليبي، الذي استهدف المطار من قبل بضربات جوية، إنه استهدف وقتها غرفة عمليات لطائرات تركية مسيرة في المنشأة.