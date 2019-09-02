اعتقال 9 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية في تونس

تمكنت دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بولاية صفاقس التونسية من اعتقال 9 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية قبالة سواحل قرقنة. غير شرعية قبالة سواحل قرقنة. وذكرت وزارة الداخلية - في بيان اليوم الإثنين - أنه تم مصادرة مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية كان بحوزة المعتقلين، مشيرة إلى أن النيابة العامة أمرت بمواصلة احتجازهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم . أنه تم مصادرة مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية كان بحوزة المعتقلين، مشيرة إلى أن النيابة العامة أمرت بمواصلة احتجازهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم .

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