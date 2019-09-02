فقدان 34 شخصًا قبالة سواحل كاليفورنيا الأمريكية

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن 34 شخصًا فُقدوا إثر اشتعال النيران على متن سفينة قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا بالولاياتالمتحدة الأمريكية.
وأضافت الشبكة أن 39 شخصًا كانوا على متن السفينة تم إنقاذ 5 منهم بعد اشتعال النيرانفيها.
وأوضحت "سي إن إن" أن المفقودين كانوا نائمين وقت اشتعال النيران، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم كانوا من طاقم السفينة وكانوا يقظين حيث قفزوا في المياه بعد وقوع الحادث.
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