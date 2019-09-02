أكتيوم البحرية وأشهر ضحيتي عشق عرفهما التاريخ

كانت حرب أكتيوم البحرية التي يتزامن وقوعها اليوم 2 من سبتمبر لعام 30 ق .م هي قدر " كليوباترا " وعشيقها أنطونيوس ليقتلهما العشق بدماء باردة .

فدارت المعركة وخاض أنطونيوس الحرب وقاد جيشه وجيش كليوباترا ، أمام جيش أوكتافيوس اللذين كان يتنافسان

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على عرش روما وتمكن جيش أكتافيوس من إحداث ثغرة في جيش العدو مما أفقده سيطرته في ساحة المعركة وتمكن أوكتافيوس من إرباك قوات أنطونيوس في البحر .

وبعدها فر أنطونيوس وحبيبته كليوباترا بقاربين صغيرين بعد

أن اقتحم أوكتافيوس حصنهما لتحتل الشائعات دورها بعد ذلك فقد نشر بين الناس أن كليوباترا ماتت وما إن وصل الأمر الى أنطونيوس حتى سارع بطعن نفسه ومات و سمعت حبيبته بخبر موته فسارعت بدورها هي الأخرى بقتل نفسها عن طريق حية لدغتها لتشيعها لمثوى حبيبها التي لم ترد أن تتركه حتى وهو بين يدي الإله .