كانت حرب أكتيوم البحرية التي يتزامن وقوعها اليوم 2 من سبتمبر لعام 30 ق .م هي قدر " كليوباترا " وعشيقها أنطونيوس ليقتلهما العشق بدماء باردة .
فدارت المعركة وخاض أنطونيوس الحرب وقاد جيشه وجيش كليوباترا ، أمام جيش أوكتافيوس اللذين كان يتنافسان
وبعدها فر أنطونيوس وحبيبته كليوباترا بقاربين صغيرين بعدأن اقتحم أوكتافيوس حصنهما لتحتل الشائعات دورها بعد ذلك فقد نشر بين الناس أن كليوباترا ماتت وما إن وصل الأمر الى أنطونيوس حتى سارع بطعن نفسه ومات و سمعت حبيبته بخبر موته فسارعت بدورها هي الأخرى بقتل نفسها عن طريق حية لدغتها لتشيعها لمثوى حبيبها التي لم ترد أن تتركه حتى وهو بين يدي الإله .
كانت هذه تفاصيل خبر أكتيوم البحرية وأشهر ضحيتي عشق عرفهما التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.