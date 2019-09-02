الشيخ طلال الصباح رئيسًا للاتحاد الدولى للبولينج لدورة ثانية

أعلن الاتحاد الدولى للبولينج فوز الشيخ طلال المحمد الصباح مرشح دولة الكويت والعرب برئاسة الاتحاد بعد تغلبه على منافسه الفنلندى بيرتو جوسيلا بنسبة 78% مقابل 22 % لمنافسه، وذلك فى ولاية لاس فيجاس الامريكية. وكان الشيخ طلال الصباح قد فاز فى الدورة السابقة برئاسة الاتحاد الدولى للبولينج ضد الرئيس الأسبق الأمريكى «كيفن دورنبرغر»، وكان الشيخ طلال المحمد يشغل قبل عدة سنوات منصب رئيس الاتحاد الآسيوى ورئيس نادى البولينج الكويتى. 78% مقابل 22 % لمنافسه، وذلك فى ولاية لاس فيجاس الامريكية. وكان الشيخ طلال الصباح قد فاز فى الدورة السابقة برئاسة الاتحاد الدولى للبولينج ضد الرئيس الأسبق الأمريكى «كيفن دورنبرغر»، وكان الشيخ طلال المحمد يشغل قبل عدة سنوات منصب رئيس الاتحاد الآسيوى ورئيس نادى البولينج الكويتى.

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