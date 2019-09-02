الكويت تدين الهجوم الإسرائيلي بالطائرات المسيرة على لبنان

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإسرائيلي بالطائرات المسيرة على الأراضي اللبنانية في الجنوب مؤخرًا. وأكد (الوزراء) الكويتي - في بيان اليوم الاثنين عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد بقصر السيف برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - وقوف الكويت إلى جانب لبنان في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أراضيها وحماية سيادتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها.

من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن أسفه لحادث إطلاق النار في مدينة ميلاند بولاية تكساس في الولايات المتحدة، وحادث الطعن في مدنية ليون الفرنسية مؤخرًا، اللذين أسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، معربًا عن استنكار الكويت لهذه الأعمال العدوانية التي تستهدف أرواح الآمنين. الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - وقوف الكويت إلى جانب لبنان في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أراضيها وحماية سيادتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها.من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن أسفه لحادث إطلاق النار في مدينة ميلاند بولاية تكساس في الولايات المتحدة، وحادث الطعن في مدنية ليون الفرنسية مؤخرًا، اللذين أسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، معربًا عن استنكار الكويت لهذه الأعمال العدوانية التي تستهدف أرواح الآمنين.

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