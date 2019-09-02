«شكرى» يؤكد لـ«الحريرى» حرص مصر على استقرار لبنان

أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أمس، حرص مصر على استقرار لبنان، جاء ذلك على الاتصال الهاتفى الذى أجراه «شكرى» مع سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى، لبحث آخر المستجدات فى ظل التصعيد الذى شهدته حدود لبنان الجنوبية مع

إسرائيل، خلال الساعات الماضية.

وأكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الاتصال الهاتفى جاء فى إطار الجهود المصرية المكثفة لاحتواء التوتر الحالى ومنع التدهور الأمنى. كما أكد

أن مصر مستمرة فى متابعة الأوضاع فى لبنان والتواصل مع جميع الأطراف، لتجنيب المنطقة أى أزمات إضافية، انطلاقاً من مسئولية مصر التاريخية ودورها فى الحفاظ على السلم والاستقرار.

وكانت الحدود اللبنانية الجنوبية قد شهدت أمس الأول، قصفاً عسكرياً، إسرائيلياً رداً على قيام حزب الله الموالى لإيران بتدمير مدرعة عسكرية إسرائيلية.