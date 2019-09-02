الإرهاب يحاول ضرب الديمقراطية التونسية قبل انتخابات الرئاسة

بدأت الجماعات الإرهابية فى محاولة ضرب العملية الديمقراطية التونسية، قبل أيام قليلة على انطلاق الانتخابات الرئاسية فى 15 سبتمبر.

واستشهد ضابط تونسى بارز، ولقى 3 إرهابيين مصرعهم على الأقل، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن فى ولاية القصرين غرب البلاد.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن تبادلا لإطلاق النار وقع بين إرهابيين ووحدات من الحرس الوطنى التونسى، فى مدينة حيدرة بولاية القصرين قرب الحدود مع الجزائر.

ونقل موقع راديو «موزاييك» التونسى عن مصادر أمنية

قولها إن الحادث أسفر عن مقتل رئيس مركز الحرس الوطنى فى مدينة حيدرة، المحاذية للشريط الحدودى مع الجزائر.

وتمكنت وحدات الحرس الوطنى التونسى خلال العملية من القضاء على 3 إرهابيين حاولوا التسلل من جبال الكاف نحو جبال القصرين.

وجاء تبادل إطلاق النار خلال محاولة قوات الحرس الوطنى التونسى صد عملية تسلل للإرهابيين من جبال الكاف نحو جبال القصرين، حيث وقعوا فى

كمين أمنى لمنعهم من الوصول إلى هناك.

ويأتى الحادث فى اليوم نفسه الذى انطلقت فيه الحملات الانتخابية فى البلاد للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة.

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وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية قبول 26 مرشحا بشكل نهائى لخوض الانتخابات الرئاسية.

وتستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، وسط توقعات بمنافسة شديدة بين عدد من المترشحين، وفى مقدمتهم رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبدالكريم الزبيدى.

وتبدأ الحملات الانتخابية غدا وتستمر حتى يوم 13 سبتمبر، فيما حدد يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية المبكرة إثر وفاة الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى.

وهذه ثالث انتخابات تشهدها تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطى عام 2011.