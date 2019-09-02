مقتل عناصر من «القاعدة» بغارة جوية في البيضاء

عدن (الاتحاد)

لقي عدد من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي مصرعهم، إثر غارات جوية نفذتها طائرة من دون طيار يعتقد أنها أميركية على سيارات تابعة للتنظيم كانت تسير في طريق رئيسي يربط محافظتي شبوة والبيضاء.

وأفاد مصدر محلي لـ«الاتحاد» بأن 3 غارات جوية نفذتها طائرة من دون طيار على سيارات تقل عناصر إرهابية تابعة لتنظيم «القاعدة» كانت تسير في «عقبة القنذع» الرابطة بين شبوة والبيضاء، لافتاً إلى أن العناصر الإرهابية كانت في طريقها إلى محافظة شبوة التي تسيطر عليها ميليشيات حزب «الإصلاح الإخواني» لتعزيز قوات «الإصلاح» في المدن التي تشهد معارك عنيفة مع قوات النخبة الشبوانية.

وأكد المصدر أن أعمدة الدخان تصاعدت من موقع القصف، موضحاً أن الأهالي أكدوا مشاهدتهم سيارات متفحمة تشتعل فيها النيران عقب استهداف تحركات العناصر الإرهابية.

وشهدت محافظة شبوة تحركات كثيفة لعناصر تنظيم «القاعدة» في عدد من المدن التي كانوا يسيطرون عليها قبل سنوات قبل أن يتم دحرهم من قبل قوات النخبة الشبوانية بدعم من التحالف العربي. وجاءت تلك التحركات تحت غطاء من ميليشيات «الإصلاح» التي اجتاحت مديريات شبوة وشرعت بإعادة التنظيم الإرهابي إلى معاقله السابقة ضمن مخطط استهداف المحافظات المحررة، وإحباط أية جهود لتحقيق الأمن والاستقرار.