«معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط»: قطر عدو في ثياب حليف ومصالحها تتناقض مع واشنطن

دينا محمود (لندن)

حذرت مؤسسات بحثية أميركية من أن السماح لقطر بمواصلة استضافة المحادثات الجارية حالياً بين ممثلين عن إدارة الرئيس دونالد ترامب ومسلحي حركة طالبان الأفغانية، يمثل «شَرَكاً مميتاً» لا ينبغي للولايات المتحدة السقوط فيه.

وشدد مركز «معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط» للدراسات - ومقره واشنطن - على أن النظام القطري هو الذي سعى لإيهام مسؤولي إدارة ترامب، بأن ثمة إمكانية لتحقيق مكاسب من التفاوض مع الحركة المسلحة، حتى على الرغم من مواصلتها هجماتها الدموية على القوات الأميركية، بالتزامن مع جولات المحادثات الحالية، رافضة أن توقف إطلاق النار خلال الاجتماعات.

وفي مقال للمحلل السياسي المخضرم ييجال كارمون، قال المركز إن «نظام الحمدين» هو الذي أقنع المسؤولين الأميركيين بـ«التغاضي عن التصريحات العلنية التي يُدلي بها قادة طالبان، من قبيل أن سبب الحرب.. في أفغانستان يتمثل في وجود القوات الأميركية، وأنه لن يُسدل الستار على هذه الحرب سوى برحيل هذه القوات».

وشدد على أن نظام تميم هو المسؤول الأول عن «الزج بالإدارة الأميركية في هذه العملية (التفاوضية) التي تنطوي على تدمير ذاتي» لواشنطن، مشيراً إلى أن اقتناع إدارة ترامب بالمشاركة في المحادثات مع طالبان، بناءً على نصائح من الدوحة، يعود إلى افتراض الولايات المتحدة بأن «قطر - ذاك البلد الذي يستضيف قاعدة «العديد» الجوية يشكل حليفاً يشاطر أميركا مصالح مشتركة، وهو ما يجعل توصياته جديرة بالثقة»، ولكن ذلك لم يكن صحيحاً.

وأشار كارمون إلى أن هؤلاء المسؤولين الأميركيين لم يدركوا أن «قطر هي عدو في ثياب حليف، وأن مصالحها تتناقض تماماً مع مصالح الولايات المتحدة».

وقال: إن تلك الحقيقة كانت توجب عدم السماح بأن يستضيف «عدو مثل قطر القاعدة العسكرية الأميركية الأهم في الشرق الأوسط»، مُشدداً على ضرورة ألا يحسب أحد أن الدوحة أسدت صنيعاً لواشنطن باستضافتها «العديد» منذ مطلع القرن الجاري، بل إن العكس هو الصحيح، موضحاً أن «نظام الحمدين» كان في أمسّ الحاجة لأن تُقام مثل هذه القاعدة في قطر لـ«حماية نفسه»، مؤكداً أن هذا الاحتياج «لا يزال قائماً» حتى هذه اللحظة.

وأشار مقال كارمون إلى أن «المؤسسة العسكرية الأميركية تتجاهل هذه الحقيقة.. وتتصرف كما لو كانت الولايات المتحدة هي المَدِينة لقطر وليس العكس»، وذلك في وقت يواصل فيه النظام القطري جهوده لحماية نفسه «ليس فقط عبر الاستعانة في ذلك بالوجود العسكري الأميركي، وإنما كذلك من خلال تقديمه الدعم لكل التنظيمات الإرهابية الرئيسة، مثل جماعة الإخوان التي توفر الدوحة مأوى ليوسف القرضاوي، وهو المحرض الأكبر على الإرهاب الذي ينضوي في إطار صفوفها».

ويمتد الدعم القطري المشبوه كذلك لتنظيم القاعدة وحركة طالبان، وذلك «من أجل شراء الحماية لعائلة آل ثاني الحاكمة» في قطر، بجانب توطيد الصلات مع حكومات وأنظمة مارقة، مثل النظام الإيراني وحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقاً للمقال، يُجند نظام تميم لأغراض الحماية أيضاً، بوقه الإعلامي المتمثل في شبكة «الجزيرة» التليفزيونية التي «تُستغل كسلاح منذ عقود لاستهداف الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط وخارجها».

ونقل مركز «معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط» عن ريتشارد كلارك، المسؤول عن مكافحة الإرهاب في عهد الرئيسين الأميركيين السابقين بيل كلينتون وجورج بوش الابن، قوله إن حمد بن خليفة أمير قطر السابق ووالد حاكمها الحالي، «انتزع من الأميركيين شخصاً إرهابياً عتيداً يُدعى خالد شيخ محمد (العقل المدبر لهجمات سبتمبر 2001) وأبعده عن قطر للحيلولة دون اعتقاله من جانب واشنطن، وهو ما أفسح له المجال لتدبير اعتداءات سبتمبر بعد سنوات قليلة من ذلك».

وأشار المركز إلى أنه لو كان «القطريون قد سلموا شيخ محمد إلى واشنطن بموجب الطلب الذي قدمه المسؤولون الأميركيون إلى الدوحة عام 1996، ربما كان العالم سيصبح بقعة مختلفة بشدة».

وشدد مقال كارمون على أن «نظام الحمدين» يحاول، بالتوازي مع ذلك، أن يبيض سجلاته السوداء «عبر شراء كل شيء في الغرب.. من مراكز الأبحاث، إلى استضافة بطولة كأس العالم، والتعهد باستثمار عشرات المليارات من الدولارات في مرافق البنية التحتية الأميركية، وذلك استغلالاً لحماسة الرئيس ترامب لتوفير مزيد من فرص العمل للأميركيين».

واستنكر الكاتب، في الوقت نفسه، موافقة الإدارة الأميركية على خطط توسعة قاعدة «العديد» التي تمولها قطر، باعتبار أنها ليست سوى محاولة لكسب مزيد من الدعم لنظام تميم «على حساب الدم الأميركي».

وحذر كارمون، في الوقت نفسه، من أن ارتباط «نظام الحمدين» بـ«نظام الملالي» المُهيمن على الحكم في إيران، قد يُقيّد قدرة الجيش الأميركي على شن ضربات عسكرية ضد الأهداف التابعة للنظام الإيراني، إذا اقتضت الضرورة ذلك.