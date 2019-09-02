اقتحام الأقصى واعتقال 19 فلسطينياً

عبدالرحيم حسين (رام الله)

نفذ مستوطنون أمس، جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة. وأفاد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب بأن نحو 102 من المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى وتجولوا في باحاته بحماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

على صعيد متصل، اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 19 فلسطينياً من محافظات الضّفة الغربية بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.

ومن جهة أخرى، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن أكثر من 200 أسير في معتقل «ريمون» الإسرائيلي شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام، وذلك للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة، وتحسين الأوضاع الحياتية للأسيرات القابعات في معتقل «الدامون» الذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس إن إقدام إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية «يعيد الصراع» الفلسطيني الإسرائيلي إلى مربعه الأول.

وقال اشتية، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله، إن «حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) عن ضم أجزاء من الضفة الغربية كلام خطير، ويعيد الصراع على فلسطين إلى مربعه الأول إذا ما قام بذلك». وكرد على هذا، طالب اشتية الدول الأوروبية والمجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين على الحدود المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وكان نتنياهو كرر أمس الأول تعهداته بفرض سيادة إسرائيل على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، مؤكداً رفضه إخلاء أي مستوطنة في أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.

وأكد اشتية أن الجانب الفلسطيني سيواجه «الاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى في مدينة القدس لخلق أمر واقع جديد في المسجد». وأشار إلى أن إسرائيل «لا تزال تستقطع أجزاء من أموال الضرائب الفلسطينية (رواتب الأسرى والقتلى الفلسطينيين) ونحن نطالب بأموالنا كاملة». وفي سياق آخر، دعا اشتية العالم إلى تجديد تفويض ولاية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، مشيراً إلى أن الوكالة تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، ويجب تعزيز دورها المالي والمؤسساتي.