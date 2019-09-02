«الهلال» يوزع 5 آلاف سلة غذائية في لحج

عدن (الاتحاد)

تبذل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهوداً إغاثية وتنموية بارزة في سبيل التخفيف من معاناة الأهالي في المحافظات المحررة، وذلك ضمن المشاريع الإنسانية التي تنفذها ضمن «عام التسامح».

ودشنت الهيئة حملة إغاثية جديدة في محافظة لحج، وتشمل توزيع نحو 5000 سلة غذائية متكاملة لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة في مديريات «الحوطة وتبن وطور الباحة». وأفاد منسق الهلال الأحمر الإماراتي في لحج عبداللاه الردفاني، أن الحملة الإغاثية تأتي استجابةً للأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها الكثير من الأسر في محافظة لحج في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، مشيراً إلى أن الهلال الإماراتي دائماً سباق في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تسهم في التخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين من الأوضاع الراهنة. وأشار إلى أن الحملة جرى تدشينها في منطقة «الخداد» بمديرية «تبن» بنحو 250 سلة غذائية جرى توزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجة وأسر الشهداء والجرحى ممن يعانون أوضاعاً معيشية صعبة، مؤكداً أن هذه الحملة الإغاثية ستتواصل خلال الأيام القادمة لاستهداف المناطق المحددة ضمن حملة توزيع المساعدات وفق البرنامج الإغاثي المحدد للحملة.

وعبر أهالي المنطقة عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها الإغاثية والإنسانية في محافظة لحج وتلمس احتياجاتهم الضرورية من مساعدات إغاثية ومشاريع تنموية، مؤكدين أن الهلال الأحمر الإماراتي يبذل مساعي حثيثة لإيصال المساعدات الغذائية إلى مناطقهم والتخفيف من معاناتهم في توفير لقمة العيش.

وترافق توزيع المساعدات الإغاثية مع إطلاق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة نظافة واسعة تشمل مديريتي «الحوطة» و«تبن»، بالتنسيق مع صندوق النظافة وتحسين المدينة في محافظة لحج.

وتستمر الحملة 5 أيام وجرى تدشينها بحضور وكيل محافظة لحج وضاح الحالمي ومدير صندوق النظافة محمد الرجاعي وقيادات محلية وأمنية في المديريتين.

وأثناء التدشين أشاد وكيل لحج بالجهود الإغاثية التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في سبيل دعم جهود السلطة المحلية والمرافق الخدمية بالمحافظة وبما من شأنه تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، مشيراً إلى أن الحملة تكتسب أهمية كبيرة كونها جاءت لرفع المخلفات من الشوارع والمناطق السكنية ونقلها إلى مواقعها المخصصة خارج المحافظة.

وأشار إلى أن جهوداً تبذل من أجل تفعيل قطاع النظافة للقيام بمهامه في رفع المخلفات من الشوارع وتحسين صورة المحافظة وإعادة الجمال إلى حواري وأزقة «الحوطة» و«تبن».

وأشار الوكيل إلى أن الحملة ستشمل كافة مقالب النفايات والتراكمات المتواجدة في الشوارع والمناطق السكنية والتي جرى تكدسها خلال الفترة الماضية، معبراً عن تقديره لكل الدعم المقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إنعاش القطاعات الخدمية والارتقاء بها نحو الأفضل.