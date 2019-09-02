34 مفقوداً إثر اندلاع حريق في قارب قبالة كاليفورنيا

اعتبر 34 شخصاً في عداد المفقودين، اليوم الإثنين، إثر اندلاع حريق على قارب غوص قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأميركية.
وقالت النقيبة مونيكا روشيستر من خفر السواحل إن رجال الإنقاذ يعملون في "مرحلة الاستجابة" ولا يزالون يأملون في العثور على أي ناجين.
وأوضحت، في مؤتمر صحفي، أنهم يستخدمون قوارب صغيرة ومروحيات مع بحثهم على خط الشاطئ عن أشخاص ربما يكونون قد تمكنوا من السباحة إلى بر الأمان.
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وتابعت روشيستر إن خمسة أشخاص من طاقم القارب كانوا مستيقظين على سطح القارب وقفزوا في المياه وتم إنقاذهم، مشيرة إلى أن الآخرين كانوا نائمين داخل القارب وقت الحادث.
وقال مسؤولون إن إدارة الإطفاء في مقاطعة فينتورا تلقت اتصال استغاثة. وكانت ألسنة اللهب تنبعث من القارب الذي كان موجوداً شمال جزيرة سانتا كروز وقت اتصال الاستغاثة.
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