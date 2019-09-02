المبعوث الأميركي يعلن التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد أن الولايات المتحدة وطالبان توصلتا إلى اتفاق من حيث المبدأ.

وأضاف خليل زاد، الموجود حالياً في العاصمة الألإغانية كابول، أن الاتفاق يكون نهائياً حتى يوافق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي تصريح لموقع "طلوع نيوز" الإخباري الأفغاني، قال خليل زاد إنه "بناءً على مسودة الاتفاق، ستسحب الولايات المتحدة خمسة آلاف جندي من خمس قواعد في أفغانستان خلال 135 يوماً إذا استجابت طالبان للشروط الواردة في الاتفاق".

وأضاف "نعم، لقد توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ"، متابعا "بالطبع، إنه ليس نهائياً حتى يوافق عليه الرئيس ترامب".

وقال المبعوث الأميركي إنه، كجزء من الاتفاق، في المرحلة الأولى، سوف يشهد إقليما كابول وباروان، حيث يقع مطار باجرام، انخفاضاً في العنف.

وذكر خليل زاد أن عودة نظام حكم طالبان، بالقوة أمر غير مقبول.

وأوضح المبعوث الأميركي أن الرئيس ترامب سيقرر المستوى الذي سيتم فيه توقيع الاتفاق بين المسؤولين من الجانبين.

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وقال خليل زاد "إذا ما تم فرض أفكار أحد الطرفين بالقوة على الآخرين، فستكون النتيجة حرب".

وأجرى كبير المفاوضين الأمريكيين محادثات منفصلة مع قادة الحكومة الأفغانية: الرئيس أشرف غني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله، ثم التقا بهما سوياً اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة صديق صديق إن غني اطلع على الاتفاق و"التفاصيل الرئيسية" فيه.

وأضاف "الحكومة الأفغانية لديها تفاصيل الاتفاق، وسوف ندرس هذه الوثيقة بشكل شامل وسنحاول صياغة ملاحظاتنا بناءً على مصالحنا الوطنية".

وتابع "ستؤدي جهود الولايات المتحدة إلى نتيجة عندما تدخل طالبان في مفاوضات مباشرة مع الحكومة الأفغانية وعندما نشهد وقف إطلاق النار وإنهاء العنف".

وكلف الصراع في أفغانستان إزهاق أرواح أكثر من 2300 أميركي ومئات المليارات من الدولارات من أموال دافعي الضرائب. ومع اقتراب الحرب من عامها الثامن عشر، لا يزال هناك 14 ألف جندي أميركي في أفغانستان. وقد حذر كبار مسؤولي الاستخبارات مراراً وتكراراً من أن البلاد لا تزال هشة ويمكن أن تصبح مرة أخرى ملاذاً إرهابياً.