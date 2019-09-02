كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل: التصعيد بين حزب الله وإسرائيل زاد من عدم الاستقرار السياسي بلبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، الدكتور فادي أحمر، إنه منذ إسقاط الطائرتين الإسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية بلبنان فإن قواعد الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل اختلفت عما هو متفق عليه بطريقة واضحة عن ما حدث سابقاً في الحرب الأخيرة عام 2006.

وأضاف أحمر خلال لقاء لقناة الغد، مع الإعلامي وائل العنسي، أن التصعيد من "حزب الله" ليس مبني على قاعدة الدخول في مواجهة مستمرة مع إسرائيل، مؤكداً أن هذا التصعيد ألقى بتداعياته السياسية على لبنان، إذ زادت تلك الحوادث من حالة عدم الاستقرار السياسي في الدولة، والتي لها تداعيات على المستوى الاقتصادي المأزوم والاجتماعي أيضا.