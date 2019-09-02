كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ فى ولاية جورجيا مع اقتراب إعصار "دوريان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البيت الأبيض حالة الطوارئ في ولاية جورجيا الأمريكية قبيل وصول إعصار "دوريان".

وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية -على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - أن البيت الأبيض وافق على ضم ولاية جورجيا إلى ثلاث ولايات أخريات (فلوريدا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية) كانوا أعلنوا حالة الطوارئ بالفعل مع اقتراب الإعصار، الذي وصل إلى الفئة الخامسة.

وكان المركز الوطني للأعاصير قال الليلة الماضية إنه من المتوقع أن يضرب الإعصار ولايات كارولاينا الشمالية والجنوبية وجورجيا.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير: إن دوريان وصل أمس الأحد إلى اليابسة في إلبو كاي بجزر أباكو، كإعصار من الفئة الخامسة، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها القصوى 295 كيلومترًا في الساعة، وزوابع تجاوزت سرعتها 354 كيلومترًا في الساعة. كما وصل الإعصار إلى جزيرة أباكو الكبرى قرب مارش هاربر.

وتأهب الملايين في ولايتيْ فلوريدا ونورث كارولاينا للإعصار؛ بينما لم يُعرف بعد ما إذا كان دوريان سيضرب الأراضي الأمريكية، أم سينحرف شمالًا باتجاه المحيط الأطلسي.

ووفق "سكاي نيوز"، قال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي: إنه حتى إذا مر هذا الإعصار مرورًا عابرًا بولاية فلوريدا؛ فإنه قد يكون مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح مدمرة، وإن "وصوله إلى اليابسة في فلوريدا لا يزال مرجحًا بشدة".

وتوقع المركز أن يستمر دوريان إعصارًا خلال الأيام الخمسة المقبلة.

ونشر سكان في أباكو لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لمياه الفيضان تغرق الطرق بين المنازل التي تعرضت أجزاء من أسطحها للدمار.

وببلوغ سرعة الرياح المصاحبة لدوريان 295 كيلومترًا في الساعة؛ فإنه يصبح بذلك ثاني أقوى أعاصير الأطلسي المسجلة، معادلًا قوة أعاصير غيلبرت عام 1988، وويلما عام 2005، وإعصار يوم العمال الأمريكي عام 1935.

ويشير المركز الوطني للأعاصير إلى أن ألين عام 1980 هو أقوى أعاصير الأطلسي؛ إذ كان محملًا برياح تجاوزت سرعتها 305 كيلومترات في الساعة.

غير أن دوريان هو أقوى إعصار يضرب شمال غرب جزر الباهاما.

وفي فلوريدا، أصدر ما لا يقل عن سبع مقاطعات أوامر بالإخلاء لبعض السكان في المناطق الساحلية والمنخفضة.

نشرت القنصلية السعودية في هيوستن، اليوم الإثنين، قائمة بمناطق الإخلاء في ولاية #فلوريدا، والتي أعلن عنها حتى هذه اللحظة بسبب الإعصار دوريان.

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وجائت القائمة كالتالي:

Duval County St. Johns County Nassau County Martin County Palm Beach County Brevard County St. Lucie County

Osceola County Glades County Hendry County Indiana River County Okeechobee County Highland County

ودعت القنصلية السعوديين هناك للتواصل معها عبر أرقام الطوارئ للرد على أي استفسار.

وقالت القنصلية في وقت سابق: لله الحمد، استطاعت القنصلية إخلاء المواطنين المتواجدين في مقاطعة بريفارد، الذين لم يستطيعوا مغادرتها، وتم نقلهم وإسكانهم في مناطق آمنة وما زالت عملية الإخلاء قائمة في مقاطعة Palm- Beach لحين ضمان سلامة جميع المواطنين.

وتابعت حينها: نامل من المواطنين المتواجدين في المناطق التي لم يعلن فيها الإخلاء، التقيد بتعليمات السلامة؛ سائلين المولى أن يحفظ الجميع.

وهواتف طوارئ القنصلية السعودية في هيوستن:



2818890570 - 2819178658 - 2819178305

وعن طريق البريد الإلكتروني

وكان الإعصار دوريان قد ضرب جزر الباهاما، بعد أن أصبح ثاني أقوى أعاصير الأطلسي المسجلة، واقترب أكثر من الولايات المتحدة؛ حيث جرى إخلاء بعض المناطق في ولاية فلوريدا؛ بينما تتأهب ولايات جورجيا ونورث وساوث كارولاينا لاستقبال رياح عاتية وأمطار غزيرة.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير: إن دوريان وصل أمس الأحد إلى اليابسة في إلبو كاي بجزر أباكو، كإعصار من الفئة الخامسة، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها القصوى 295 كيلومترًا في الساعة، وزوابع تجاوزت سرعتها 354 كيلومترًا في الساعة. كما وصل الإعصار إلى جزيرة أباكو الكبرى قرب مارش هاربر.

وتأهب الملايين في ولايتي فلوريدا ونورث كارولاينا للإعصار؛ بينما لم يعرف بعد ما إذا كان دوريان سيضرب الأراضي الأمريكية، أم سينحرف شمالًا باتجاه المحيط الأطلسي.

ووفق "سكاي نيوز"، قال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي: إنه حتى إذا مر هذا الإعصار مرورًا عابرًا بولاية فلوريدا؛ فإنه قد يكون مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح مدمرة، وإن "وصوله إلى اليابسة في فلوريدا لا يزال مرجحًا بشدة".

وتوقع المركز أن يستمر إعصار دوريان خلال الأيام الخمسة المقبلة.