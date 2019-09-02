حسن نصر الله عن العملية الأخيرة: عاقبنا إسرائيل

تحدث حسن نصر الله، الأمين العام لـ”حزب الله”، اليوم الإثنين، لأول مرة، بخصوص العملية ‏الأخيرة التي شنها عناصر الحزب ضد موقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية، يوم أمس الأحد، مشدد على أن “عملية استهداف الآلية العسكرية الإسرائيلية كانت جزءا من العقاب لإسرائيل”.

وفي كلمة ألقاها اليوم الاثنين، في المجلس ‏العاشورائي المركزي المقام في مجمع سيد ‏الشهداء ‏في الرويس،قال حسن نصر الله إن “النتيجة الأهم للعملية أنها أنجزت، حيث تمكنت المقاومة بكسر أحد أكبر الخطوط الحمراء للعدو خلال عقود”، واصفا إسرائيل بـ “المتكبرة والطاغية”.

وأضاف نصر الله أن: “عملية المقاومة نفذت أمس في وضح النهار وليس بالليل كما كان في السابق.. والمقاومة ضربت الهدف وأصابته بكل التأكيد”.

وقال الأمين العام لحزب الله، إن “إسرائيل رفعت مستوى الاستفار الأمني على الحدود بالداخل فوق العادة، وقامت بـتفعيل كل إمكانات الدفاع الجوي، كما أخلت بالكامل مواقع وثكنات على الحدود”، معتبرا أن الإجراءات الأمنية الإسرائيلية الأخيرة تشير إلى أن “إسرائيل التي تدعي أن لديها أقوى جيش في المنطقة بدت خائفة وقلقة” خلال الأسبوع الماضي.

وتوعد نصر الله إسرائيل قائلا: “إذا اعتديتم علينا فكل حدودكم وجنودكم ومستعمراتكم في دائرة الاستهداف والرد”.