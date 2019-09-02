تمنت الفنانة المغربية، دنيا باطمة، أول أمس السبت، لو نعيش في مجتمع من دون شائعات في المستقبل، وهي التي لحقتها، أخيرا، شائعتين، نفتهما في تصريحات صحفية.
وشاركت باطمة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، منشورا قالت فيه: “نتمنى أن نعيش مجتمعا من دون شائعات في المستقبل”.
ومن بين الشائعات، التي لحقت باطمة، علاقتها بحساب “حمزة مون بيبي”، الذي يحقق الأمن في هوية من يقف وراءه في الفترة الحالية.
ولحقت شائعة أخرى الفنانة دنيا باطمة، في الآونة الأخيرة، تخص حملها بطفل ذكر تعتزم إطلاق اسم تركي عليه، وذلك بعدما لقبها زوجها بأم تركي.
ونفت باطمة أخبار حملها، موضحة أن زوجها يناديها بذلك اللقب، انطلاقا من أنهما متفقان على اسم تركي لتسمية ابنهما في المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما لحقتها أخيرا.. باطمة: أتمنى لو نعيش في مجتمع من دون شائعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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