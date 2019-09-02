بعدما حسم اللائحة النهائية الأسبوع الماضي.. خاليلوزيتش يوجه الدعوة لأنور تهامي

استدعى الناخب الوطني الجديد، البوسني وحيد خاليلوزيتش، اليوم الاثنين، أنور محمد تهامي المحترف في صفوف بلد الوليد الإسباني، من أجل المشاركة مع “أسود الأطلس” في المباراتين الوديتين، أمام كل من بوركينافاسو والنيجر.

وتفاعل تهامي سريعا مع دعوته للمنتخب الوطني، إذ أعرب على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن سعادته بدعوة خاليلوزيتش.

والتحق صاحب 24 عاما، بفريق شباب بلد الوليد، ولعب موسم 2012/2011 بفئة أقل من 19 سنة، ومع الفريق الرديف في الموسم الموالي، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول موسم 2018/2017.

وشارك تهامي، في اللقاءات الثلاثة التي خاضها فريقه، في الموسم الجديد من الدوري الإسباني “الليغا”، أمام كل من ريال بيتيس، وريال مدريد، ثم ليفانتي، علما أن بلد الوليد يمتلك في رصيده 4 نقاط، محتلا بها المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

يذكر أن وحيد خاليلوزيتش وجه الدعوة الأسبوع الماضي، لـ27 لاعبا، لخوض لقاءيي بوركينافاسو في 6 من الشهر الجاري، والنيجر في العاشر منه، وذلك على أرضية المركب الكبير لمدينة مراكش.