شكرا لقرائتكم خبر عن غارات تركية جديدة على العمال الكردستاني في العراق والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع التركية الإثنين، "تحييد" الجيش التركي 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني، بعد غارات جوية على معاقل هذا التنظيم المتمرد في شمال العراق.





وأوضحت الوزارة في بيان أن "الغارات استهدفت مواقع التنظيم في منطقة هاكورك شمالي العراق"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء التركية.





وعادة ما تستخدم السلطات التركية كلمة "تحييد" للإشارة إلى قتل أو إصابة أو أسر المتمردين.





وأطلقت القوات التركية "عملية المخلب" في منطقة هاكورك شمال العراق في 27 مايو (أيار) الماضي "للقضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد"، حسب المسؤولين الأتراك.